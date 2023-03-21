Британець знайшов фрески XVII століття під час ремонту на кухні

Британець Люк Бадворт із міста Йорк під час ремонту на кухні випадково знайшов старовинні фрески віком близько 400 років. На них зображені сцени з книги 1635 року «Емблеми» поета Френсіса Куорлса.

Про це пише CNN.

Фрески розповідають біблійну історію — чоловіка у клітці тягне за собою ангел. Також там є зображення людини в білому візку, який, за словами Бадворта, їде в небесне царство. Імовірно, фрески були написані між 1635 і 1700 роками.

Бадворт звернувся до державної організації «Історична Англія», яка опікується памʼятками. До нього направили експерта, який оглянув знахідку і зробив кілька фото. Знімки фресок передали до відділу збереження настінного живопису Інституту мистецтв Курто в Лондоні.

Проте фінансування для збереження фресок Бадворту не виділили, тому він просто закрив оригінальні картини роздрукованими копіями високої якості.