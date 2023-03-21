Рада ухвалила закон про заборону географічних назв, повʼязаних із росією та її імперською політикою

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії». Документ у цілому підтримали 248 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон визнає злочинною і засуджує російську імперську політику, а також забороняє виготовлення і пропаганду відповідної символіки.

Забороняється також присвоювати географічним обʼєктам, юридичним особам та обʼєктам права власності назв, котрі уславлюють імперську політику росії, саму рф чи її діячів. Мета закону — повернути Україні назви, які висвітлюють власну історію, а не оспівують радянську чи російську.

«Україні потрібна своя історія, свої цінності, а не вигадані в Москві чи десь в уральських бункерах! Тому слідом за декомунізацією має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історичнонаціональної топоніміки, спотвореної до невпізнанності та стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом», — ідеться в пояснювальній записці.