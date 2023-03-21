Компанія Duolingo створює власний застосунок, який навчатиме музиці

Компанія Duolingo, яка володіє популярним застосунком для вивчення мов, працює над іще одним проєктом — з опанування музики.

Про це пише Tech Crunch.

Журналісти виявили, що компанія шукає вчителя з музики, який має теоретичні знання і практичний досвід викладання. Вакансія розміщена на сайті Duolingo. Компанія також запрошувала позаштатного консультанта з музичних творів і навчальних програм, але заявки на цю посаду вже не приймають.

В описі вакансій вказано, що новий застосунок навчатиме основних понять теорії музики за допомогою популярних пісень і викладачів.