Компанія Duolingo створює власний застосунок, який навчатиме музиці

Компанія Duolingo, яка володіє популярним застосунком для вивчення мов, працює над іще одним проєктом — з опанування музики.
Про це пише Tech Crunch.
Журналісти виявили, що компанія шукає вчителя з музики, який має теоретичні знання і практичний досвід викладання. Вакансія розміщена на сайті Duolingo. Компанія також запрошувала позаштатного консультанта з музичних творів і навчальних програм, але заявки на цю посаду вже не приймають.
В описі вакансій вказано, що новий застосунок навчатиме основних понять теорії музики за допомогою популярних пісень і викладачів.
- Наразі застосунком Duolingo для вивчення мов користуються 500 мільйонів людей. Відповідно до останніх квартальних звітів, минулого року компанії вдалося подвоїти платну базу користувачів. Її загальний дохід у 2022 році також майже подвоївся і сягнув $369,5 мільйона.