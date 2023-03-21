Amazon звільнить ще 9 000 працівників. У січні компанія провела рекордне скорочення

Американський гігант онлайн-торгівлі Amazon найближчим часом звільнить ще 9 000 працівників. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії з посиланням на заяву голови Amazon Енді Джессі. На початку року компанія анонсувала скорочення 18 000 співробітників.

«З огляду на невизначеність в економіці, з якою ми живемо, та неясностей, які існують у найближчому майбутньому, ми вирішили більш раціонально підходити до наших витрат і чисельності персоналу», — йдеться у заяві гендиректора.

Звільнення, зокрема, торкнуться відділів Amazon Web Services, HR, реклами та сервісу прямих трансляцій Twitch. Ден Кленсі, який минулого тижня був призначений генеральним директором Twitch, сказав, що платформа звільнить понад 400 співробітників.

До квітня Amazon має остаточно визначитися, кого звільнять під час нової хвилі скорочень.