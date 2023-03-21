На одному з островів в Індійському океані знищать усіх мишей, тому що вони загрожують місцевим тваринам

На острові Маріон в Індійському океані, який розташований між Антарктидою та Південноафриканською Республікою, знищать усіх мишей. Такий крок здійснять для захисту рідкісних місцевих тварин.

Про це пише The Guardian.

Мишей на острів випадково завезли мисливці на тюленів ще в XIX столітті. Останні 30 років їхня популяція зростала в теплих та сухих умовах, миші знищували безхребетних тварин і рослини, а потім почали їсти пташенят і навіть дорослих птахів, які будують гнізда на острові.

Острів Маріон є місцем для розмноження мільйонів морських птахів, зокрема чотирьох видів пінгвінів. Прогнозується, що без винищення мишей на острові вимруть 18 із 28 видів птахів, які там розмножуються.

На острів планують доставити вертолітний флот із ПАР узимку 2025 року. Гелікоптери розкидають на всіх 30 тисячах гектарів острова спеціальні родентициди — хімічні засоби для боротьби проти гризунів. Вони вже довели свою ефективність для знищення великих популяцій мишей на більших островах.

Також було доведено, що знищення завезених видів тварин є одним із найбільш ефективних способів відновлення екосистем, тому що поширення людьми гризунів, лисиць та кішок вважається однією з ключових причин зникнення унікальних видів тварин в особливих місцях.