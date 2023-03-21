Politico: Деякі країни ЄС хочуть ввести санкції проти проросійських олігархів у Грузії та Молдові

Декілька міністрів закордонних справ країн Євросоюзу виступили за введення санкцій проти проросійських олігархів у Грузії та Молдові. Вони нібито причетні до спроб дестабілізації в цих країнах.

Про це пише Politico.

«Ці дві країни стикаються зі спробами дестабілізації, які вимагають від нас найбільшої пильності, і було б виправдано почати розглядати можливість запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за ці спроби», — заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Її румунський та естонський колеги також закликали Євросоюз накласти санкції на проросійських олігархів у Молдові.

Естонський міністр Урмас Рейнсалу заявив, що ЄС «несе відповідальність за залучення і створення нового механізму санкцій проти російських агентів, проти тих олігархів у Молдові, які готують державний переворот».

У Молдові вже кілька місяців тривають протести, які організовує проросійська партія «Шор». Її очільник Ілан Шор перебуває за кордоном, тому що у Молдові проти нього заведена кримінальна справа за виведення грошей з банківської системи.

Водночас у Грузії люди виходили на акцію протесту через те, що влада хотіла ухвалити скандальний закон про іноземних агентів. Схожий документ діє в росії і використовується для репресій проти опозиції та незалежних медіа.