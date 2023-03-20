Рада дозволила отримувати офіцерське звання без вищої військової освіти — але з досвідом

Верховна Рада ухвалила закон № 8339 — він дозволяє під час воєнного стану призначати військовослужбовців без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання.

Умова — людина проходить службу сержантського або старшинського складу, має бойовий досвід від пів року та не має непогашених дисциплінарних стягнень. Також закон на період воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Раніше для отримання первинного офіцерського звання необхідно було вивчитись у військовому закладі вищої освіти або військовому навчальному підрозділі вишу.