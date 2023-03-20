Французький парламент двічі голосуватиме за вотум недовіри уряду після скандального ухвалення пенсійної реформи

Парламент Франції двічі голосуватиме за вотум недовіри уряду. Депутати незадоволені тим, що уряд та президент Франції Емманюель Макрон схвалили пенсійну реформу в обхід парламенту.
Про це пише The Associated Press.
Один вотум недовіри зареєструвала опозиційна партія «Національний фронт», а інший — невелика група депутатів, яка заручилася підтримкою лівих.
Верхня палата парламенту — Сенат — реформу підтримала. А от у нижній голосів на її схвалення не вистачило, тому уряд застосував спеціальну процедуру і затвердив реформу в обхід парламенту. Для висловлення вотуму недовіри парламент має зібрати 287 голосів.
Якщо депутати не схвалять вотуми недовіри, то пенсійна реформа офіційно стане законом. Якщо схвалять — уряду доведеться піти у відставку.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.