Microsoft планує запустити власний магазин мобільних ігор для iPhone та Android

Компанія Microsoft готується запустити власний магазин мобільних ігор. Він конкуруватиме з Apple і Google.

Про це пише Tech Crunch.

В інтервʼю Financial Times керівник відділу ігор Microsoft Філ Спенсер сказав, що закон ЄС про цифровий ринок, який набуде чинності в березні 2024 року, допоможе компанії реалізувати цю ідею. Новий закон вимагатиме від Apple і Google відкрити їхні системи для магазинів додатків, якими володіють інші компанії.

«Ми хочемо мати можливість пропонувати Xbox і контент і від нас, і від наших сторонніх партнерів на будь-якому екрані, де хтось захоче грати», — зазначив Спенсер.

За останні пʼять років Microsoft придбала кілька ігрових студій, зокрема Ninja Theory, Playground Games і Activision Blizzard. Регулятори США, Великої Британії та ЄС ретельно перевіряють угоду щодо останньої студії. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії навіть розпочало антимонопольне розслідування. Там вважають, що підвищення цін і обмеження вибору зашкодить гравцям.

У Microsoft відповіли, що готові дати доступ до популярних ігор на платформах конкурентів, зокрема до Call of Duty.