Нардеп від «Слуги народу» став учасником смертельної ДТП

Народний депутат від «Слуги народу» Володимир Гевко повідомив, що став учасником смертельної ДТП. Під час неї одна людина загинула.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Сьогодні [19 березня] трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», — зазначив нардеп.
Він наголосив, що співпрацює зі слідством. Гевко пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, а також здав усі необхідні аналізи.
Також нардеп пообіцяв усебічну підтримку родині загиблого.
Що саме сталося і хто був винуватцем ДТП, Гевко не розповів.
Володимир Гевко став нардепом від партії «Слуга народу» у 2019 році. Він пройшов до парламенту від одного з мажоритарних округів Тернопільської області.