Financial Times: Європа зіштовхнулась із дефіцитом пороху та тротилу, які потрібні для виробництва зброї для України

Європа зіштовхнулась із нестачею вибухових речовин під час виробництва зброї для України. Про це йдеться в матеріалі Financial Times. За словами офіційних осіб та виробників, через обмежені запаси пороху, пластикової вибухівки та тротилу промисловість не може швидко виконати замовлення ЄС для України — незалежно від того, скільки грошей виділять на розвʼязання проблеми. «Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі вести великомасштабне військове виробництво», — сказав один німецький чиновник.

Представники оборонної промисловості кажуть, що в Європі обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил та нітроцелюлоза, які необхідні для виробництва снарядів. «Вузьким місцем для наших потужностей в основному є [вибухові] порохи, яких не вистачає по всій Європі», — сказав один з них. «Неможливо збільшити у короткий термін [виробництво] нітроцелюлози. У Європі немає великих виробників необхідної нам сировини. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, напевно, три роки», — сказав Їржі Хінек, голова Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії, маючи на увазі основний інгредієнт пороху.

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