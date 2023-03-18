Міністр освіти та міністр стратегічних галузей промисловості подали у відставку. В уряді назвали їхніх наступників

Міністр освіти Сергій Шкарлет і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін подали у відставку. Їхні заяви вже надійшли до Верховної Ради.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

За його словами, замість Шкарлета міністром планують призначити директора Малої академії наук Оксена Лісового.

Водночас замість Рябікіна міністром хочуть призначити колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна. Самого Рябікіна планують відправити послом до Китаю.

Також уряд хоче додати повноважень міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Він має стати віцепремʼєр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Юридично це має відбутися так: Рада повинна звільнити його з нинішньої посади та призначити на нову.