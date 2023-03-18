Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Башара Асада та низки росіян

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони проти 300 фізосіб і 141 юрособи.
У списку — президент Сирії Башар Асад, премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус і сирійський міністр закордонних справ Фейсал аль Мікдад, а також сім громадян Ірану. Усі решта — росіяни.
Серед юридичних осіб є 16 іранських компаній, зокрема Shahed Aviation Industries Company та Shahed aviation industries research center (виробники військових дронів). Решта компаній — російські, переважно машинобудівні та військові, а також науково-виробничі підприємства.
Санкції запроваджені на 10 років. Вони блокують активи, обмежуть торгові операції та зупиняють виконання економічних і фінансових зобовʼязань, забороняють транзит через Україну, анулюють ліцензії, забороняють купувати землю тощо.
- Це черговий пакет санкцій проти рф та Ірану. Щодо Сирії, то Асад потрапив під санкції за звʼязки з росією і допомогу їй у війні. Сирія визнала «ДНР» і «ЛНР», а Асад заявив, що визнає «нові кордони» росії. У червні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією.