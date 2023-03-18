Три дрони-камікадзе вночі влучили в обʼєкт на Львівщині

Уночі три із 16 запущених росіянами дронів-камікадзе влучили в нежитлові приміщення в Яворівському районі Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської адміністрації Максим Козицький.
За його словами, над областью Сили протиповітряної оборони збили три дрони, а ще три пропустили. Від їх вибуху ушкоджень зазнали лише будівлі. Постраждалих немає.
- У ніч проти 18 березня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 11 із 16 дронів. Два дрони поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури в Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Жертв немає.