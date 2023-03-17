Росія атакувала дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Три безпілотники збили, два — влучили по місту Новомосковськ

Російська армія вдарила іранськими дронами-камікадзе по Дніпропетровській області. Три з них удалося збити.

Про це повідомили у Повітряному командуванні «Схід».

«17.03.2023 противником застосовано ударні БпЛА (імовірно, Shahed-131/136) з південно–східного напрямку по важливих критичних обʼєктах у Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК «Схід» у Дніпровському районі», — зазначили там.

Водночас у Дніпропетровській ОВА розповіли, що два дрони влучили про обʼєкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там серйозні руйнування.