Зірка «Парку Юрського періоду» Сем Ніл зізнався, що йому діагностували рак крові

Зірка фільмів «Парк Юрського періоду», 75-річний актор Сем Ніл зізнався, що йому діагностували рак крові. Лікарі поставили йому такий діагноз у березні 2022 року.

Про це пише Sky News.

Про свій діагноз Сем Ніл уперше написав у власних мемуарах, які невдовзі будуть опубліковані. Він розповів, що саме після висновку лікарів він вирішив написати книгу — і саме вона дала йому «причину жити».

Актор писав книгу під час проходження хіміотерапії, яка спочатку не давала результату. У березні 2022 року йому діагностували рак третьої стадії. Після хімії Ніл втратив волосся, але згодом лікарі дали йому новий препарат, який допоміг побороти хворобу. Зараз актор перебуває на стадії ремісії, але ліки йому доведеться пити до кінця життя.

Сем Ніл відомий за роллю доктора Алана Гранта у фільмах «Парк Юрського періоду». Також він знімався в серіалах «Тюдори» та «Гострі картузи». Актора тричі номінували на премію «Золотий глобус».