Продюсерам «Місії нездійсненної» не дозволили садити вертольоти на архіпелазі Шпіцберген

Губернатор норвезького архіпелагу Шпіцберген не надав дозволів продюсерам останнього фільму «Місія нездійсненна» на десятки вертолітних посадок.

Про це повідомляє The Guardian.

Друга частина фільму «Місія нездійсненна: розплата за смерть» має вийти у 2024 році. Цього тижня на Шпіцбергені почалися зйомки деяких сцен, знімальна група вже на місці, однак місцева влада Шпіцбергену відмовила продюсерській компанії PolarX у дозволі на посадку понад 40 гелікоптерів у різних місцях — через побоювання за стан дикої природи.

Місцеві ЗМІ повідомили, що рішення базувалося на розділі 73 Закону про навколишнє середовище Шпіцбергену, який вимагає, щоб рух на архіпелазі «не завдавав шкоди, не погіршував природне середовище і не призводив до непотрібного занепокоєння людей чи дикої природи». PolarX заявляла, що попередні фільми, які знімали на Шпіцбергені, мали глобальну аудиторію, «поширюючи розуміння арктичної дикої природи та історії та просуваючи «позитивне ставлення до довкілля».

Населення Шпіцбергену становить 2 700 людей. Архіпелаг є притулком для різних видів тварин, включаючи песців, морських зайців, моржів, шпіцбергенських північних оленів, пʼяти видів тюленів, 12 видів китів і близько трьох тисяч білих ведмедів.