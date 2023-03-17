«Були готові до цього». У Швеції прокоментували згоду Туреччини на окремий вступ Фінляндії до НАТО

У Швеції прокоментували рішення Туреччини розділити їхню спільну заявку з Фінляндією на вступ до НАТО. Там зазначили, що не хотіли цього, але були готові.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, пише Helsingin Sanomat.

У Туреччині заявили, що заявку Фінляндії на вступ до НАТО схвалять, але зі Швецією ще продовжать дискусії.

«Це не був бажаний результат, але ми були до цього готові», — заявив він.

За його словами, це не становитиме серйозної загрози для безпеки Швеції, якщо очікування не затягнеться надовго. Він також наголосив, що Швеція продовжить двосторонню співпрацю з Фінляндією.

Більстрем пояснив, що наразі не стоїть питання, чи стане Швеція членом НАТО. Питання лише у термінах, коли це станеться.