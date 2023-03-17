Угорщина призначила новий термін ратифікації вступу Фінляндії та Швеції в НАТО

Правляча партія Угорщини «Фідес» вкотре змінила крайній термін голосування за ратифікацію протоколів про прийняття Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Тепер це 31 березня, повідомляє HVG.

Видання з посиланням на джерела пише, що причину затримки заступник лідера фракції «Фідесу» Дьордь Балла пояснив словами: «Брюссель бреше, як свиня».

Імовірно, Балла мав на увазі тривалий конфлікт Угорщини з Європейською комісією через заморожені виплати з фондів ЄС. Таким чином, угорська влада вперше визнала це причиною затримки ратифікації.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські посадовці стверджували, що не повʼязують розширення НАТО з поточними переговорами з питань верховенства права у Брюсселі, тобто не використовують перенесення питання НАТО як шантаж.

На цьому тлі в четвер стало відомо, що зустріч президента Фінляндії Сауле Нііністьо з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом перенесли на пʼятницю. Вона відбудеться в Анкарі. Того ж дня там буде й Віктор Орбан, хоча про спільну зустріч трьох лідерів раніше не повідомлялось.

Про це стало відомо на тлі непідтверджених повідомлень про те, що Туреччина планує ратифікувати вступ Фінляндії до НАТО до парламентських і президентських виборів 14 травня.