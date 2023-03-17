Офіцера 46 бригади ДШВ Купола знімають з посади після його критичного інтервʼю західним ЗМІ

Офіцера 46 бригади Десантно-штурмових військ Анатолія Козла із позивним «Купол» знімають з посади після його критичного інтервʼю виданню The Washington Post. У ньому він поскаржився на командування та погану підготовку бійців.

Цю інформацію він сам підтвердив у коментарі «Суспільному».

«Мої подальші дії, крок номер один — звільнитися, тому що з такими командувачами я не бажаю служити, це «гибла історія», як то кажуть. Ну а далі життя покаже. Якщо мені дадуть призватися і служити в інших військах, я буду воювати, якщо ні, то така у нас демократична держава», — сказав Купол.

Він пояснив, що його переводять з посади командира батальйону 46 бригади на посаду заступника командира батальйону навчального центру. Через це Купол написав рапорт на звільнення з військової служби.

У своєму інтервʼю The Washington Post офіцер скаржився на погану підготовку військових. Він розповідав, що за рік війни у його батальйоні із 500 людей 100 загинули, а 400 отримали поранення. Через це особовий склад батальйону повністю замінили мобілізованими з дуже поганим рівнем підготовки. Також Купол скаржився на те, що багато військових тікали з позицій, а також на нестачу боєприпасів.

У Десантно-штурмових військах теж підтвердили переведення Купола. Речник ДШВ Валентин Шевченко у коментарі УП розповів, що офіцер не мав дозволу на спілкування з журналістами.

«Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю», — пояснив він.

Також у ДШВ заперечили скарги на погану підготовку бійців. Там наголошують, що військові проходять підготовку як на українських полігонах, так і за кордоном.

«Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання. Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу», — зазначив Шевченко.

Тому керівництво ДШВ вирішило призначити Купола на одну з посад у навчальному центрі.