Снарядів Заходу наразі достатньо для одного великого контрнаступу ЗСУ. Провідні світові медіа про війну 16 березня

НАТО, і зокрема США, не виявились успішними в тому, щоб стримати росію від повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість росія ефективно стримує НАТО від того, щоб альянс надав Києву достатньо засобів для рішучої перемоги, пише ексрадник американського президента з питань національної безпеки та експосол США в ООН Джон Болтон у колонці для The Wall Street Journal. Він згадує, що для Джо Байдена постачання зброї в Україну тривалий час визначалося критерієм «не дратувати Кремль». Тому Україна отримувала достатньо допомоги для того, щоб відбиватись від окупанта, але завжди замало для того, щоб робити це ефективно, пише Болтон. І додає, що ця тактика призвела лише до помилок. «Де ті загрозливі путінські війська, які можуть ефективно перемогти армію НАТО? Якщо вони в принципі існують, то чому вони зараз не на фронті в Україні?» ― риторично запитує він. Болтон запевняє, що воєнна потуга росії є фікцією, і єдиний козир, який має путін ― це ядерна зброя, яку він якщо й використає, то тільки коли його війська зазнають нищівної поразки в Україні, чи коли під загрозою опиниться його політичне й фізичне життя. Однак і на такий випадок США має що запропонувати, торгуючись із путіним за збереження бодай якогось впливу. А поки що повільне постачання західної зброї призвело лише до того, що війна триває довше, ніж могла б, а ЗСУ менш ефективні й зазнають більших втрат, ніж могли б. І все гучніше лунають голоси у Вашингтоні, які запевняють, що США вплутуються в «безкінечну війну» і краще згортати свою підтримку Києву, щоб не дійти до таких безнадійних ситуацій, які були в Іраку чи Афганістані. Тоді як натомість, вважає Болтон, Білий дім має чітко визначити свої цілі в цій війні й рішуче слідувати їм. Найкраще, щоб це вилилось в активне постачання зброї, бо будь-яке зволікання ― на користь росіянам, підсумовує він.

Захід має достатньо снарядів лише для одного ефективного масштабного українського контрнаступу, пише видання The New York Times у статті, присвяченій снарядному голоду в ЗСУ. Союзники України активно працюють над збільшенням українського арсеналу: США намагаються наростити виробництво, країни ЄС утворили фонд для того, щоб скуповувати чи виготовляти снаряди, Британія організувала спеціальну групу, яка розшукує по всьому світу партії старих радянських снарядів. Однак усього цього замало для тих обсягів, які Україна відстрілює щодоби. Сьогоднішня новина про надання Україні літаків Польщею ― чудова, однак, враховуючи що і Україна, і росія мають доволі серйозну ППО, то ані літаки, ані танки чи БТР ходу війни не змінять. Найнеобхідніше зараз ― це гаубиці й гармати, а отже і снаряди до них. Росіяни теж відчувають снарядний голод, особливо якщо зауважити, що окупанти всіма силами намагаються захопити Бахмут, витрачаючи дефіцитні боєприпаси саме там. Коли надійде час українського контрнаступу, росіянам, можливо, нічим буде воювати, однак поки що ситуація інакша. NYT згадує слова одного з українських військових, який скаржився, що його бійцям вдалося підбити новітній російський танк, однак «добити» його не вдалося, тому що командир не дав розстріляти його з артилерії: мовляв, це для України наразі занадто дорого. Тому командування ЗСУ зараз фактично стоїть перед вибором: або економити вогонь артилерії в Бахмуті, наражаючи на більшу небезпеку солдатів, або знизити свої шанси на успіх у ході весняної контрнаступальної операції.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]