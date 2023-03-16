Nike та Puma більше не будуть використовувати шкіру кенгуру в футбольних бутсах

Американська компанія Nike, яка виробляє спортивний одяг та взуття, оголосила, що припинить виробництво будь-яких продуктів зі шкіри кенгуру до кінця 2023 року.

Про це йдеться в заяві компанії, яку вона надіслала американському спортивному телеканалу ESPN.

Футбольні кросівки Nike Tiempo дебютують з новим запатентованим синтетичним верхом, призначеним тільки для Nike — «це новий матеріал, який є рішенням із кращими характеристиками та замінює використання шкіри кенгуру».