«Вони практично захопили термінал». Ексочільник «Борисполя» Дихне розповів про монополію бізнесмена Артура Гранца в аеропорту

У 2014 році Фонд держмайна провів конкурси стосовно торгівельних площ в аеропорті «Бориспіль», і створив такі умови, яким відповідав лише один учасник — саме він отримав в оренду сукупно 15 тисяч метрів у терміналах D і F на 10 років.

Про це розповів ексочільник авіакомпанії МАУ Євген Дихне в інтервʼю «Бабелю».

Тоді контракт підписали в інтересах «БФ ГРУП», ТОВ «Київріанта» і ТОВ «БФ енд ГБ Тревел Рітейл». Ці фірми підконтрольні бізнесмену Артуру Гранцу.

Гранц володіє магазинами Duty free в Україні в партнерстві з німецьким оператором Heinemann. Також він є власником швейцарської компанії Mimier Trade SA та її української «дочки» Mimier Trade Ukraine LLC. Компанія постачає нафтопродукти, соняшникову та соєву олії. Гранц також є мажоритарним власником видавничої компанії «УЯВи!», що з 2020 року видає журнал Forbes в Україні.

«Вони практично захопили термінал, але строків обовʼязкового виходу на орендовані площі в договорі з Фондом не було. Ми не могли запустити нові конкурси, пустити туди когось іще, бо в нас ці площі були зайняті. Вони [компанії Гранца] забрали найкращі площі з точки зору доступу до пасажирів. І ми постійно отримували запитання про те, чому кава по 90 гривень. Це ціна у 2015 році. Що ми могли відповісти?» — підсумовує Дихне і додає, що премʼєр-міністром України тоді був Арсеній Яценюк.

ЗМІ повʼязували Гранца з близьким соратником Яценюка, нардепом від «Народного фронту» Андрієм Іванчуком. Мовляв, за його протекції Гранц отримав вигідні площі в «Борисполі». Сам Гранц це спростовував.