Снаряди та зенітні ракети: Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть боєприпаси та зенітні ракети.
Про це пише пресслужба Міноборони Канади.
Канада передасть близько 8 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет для систем ППО. Ще Україна отримає понад 1 800 105-мм навчальних боєприпасів для танків Leopard 1.
У Міноборони також розповіли, що почали перевозити в Європу додаткових чотири танки Leopard 2 до попередніх чотирьох, які відправили раніше. Очікується, що найближчими тижнями всі вісім танків, а також броньована ремонтно-евакуаційна машина, запчастини та боєприпаси вже будуть в Україні.
- Перед цим Канада оголосила, що виділяє понад $32 мільйони на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України. З них $7,5 мільйона витратять на розмінування українських територій, понад $13 мільйонів — на заходи із забезпечення підзвітності, зокрема на протидію сексуальному насильству під час війни. Понад $12 мільйонів піде на протидію хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним загрозам.
- Від лютого 2022 року Канада виділила понад $5 мільярдів на різні види допомоги Україні.