Reuters: З лівійського полігона зникли понад 2 тонни урану

Інспектори ООН з ядерного нагляду виявили, що в Лівії з ядерного обʼєкта зникли безвісти приблизно 2,5 т природного урану.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Висновок є результатом інспекції, яку провели 12 березня.

Інспектори не знайшли на обʼєкті 10 бочок, які містили 2,5 т природного урану в формі UOC (концентрату уранової руди) і були там раніше. Агентство проведе «подальші дії» для зʼясування обставин вивезення урану з ядерного майданчика.

«Втрата інформації про нинішнє місцеперебування ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також проблеми ядерної безпеки», — йдеться в повідомленні.

У 2003 році Лівія за тодішнього лідера Муаммара Каддафі відмовилася від своєї програми створення ядерної зброї. Країна мала центрифуги, здатні збагачувати уран, а також інформацію про конструкцію ядерної бомби, хоча й не досягла великого прогресу у створенні бомби. З 2011 року в Лівії не було миру — відтоді як повалили режим Каддафі. З 2014 року політичний контроль країни розділений між східними і західними фракціями. На початку 2021 року в Лівії створили тимчасовий уряд, який мав проіснувати до виборів у грудні 2022 року, однак вони досі не відбулися.