Принцеса Іспанії пройде трирічну програму військової підготовки. У майбутньому їй доведеться стати головнокомандувачем

Кронпринцеса Іспанії, 17-річна Леонор пройде трирічну програму військової підготовки. Вона є головним спадкоємцем трону, а тому в майбутньому стане головнокомандувачем іспанської армії.

Про це пише CNN.

Програму принцеса розпочне наприкінці цього року. Вона стане одним із етапів її підготовки до майбутньої ролі королеви.

Зараз дівчина навчається в Атлантичному коледжі у Великій Британії. Це одна з найпрестижніших шкіл світу, де зазвичай навчаються члени королівських родин. Після цього, у серпні чи вересні, Леонор почне військову підготовку. Вона проведе по одному року в авіації, армії та на флоті.

Після завершення навчання принцеса отримає звання енсина Військово-морських сил Іспанії, а також лейтенанта Сухопутних сил, Військово-повітряних сил та космічного командування. Також після цього Леонор зможе отримати вищу освіту.

Принцеса Леонор народилася в 2005 році, вона є старшою донькою короля Іспанії Філіпа VI і головною спадкоємицею трону, коли її батько помре або подасть у відставку.