Чеський дайвер занурився на рекордну глибину в замерзле швейцарське озеро

40-річний дайвер виконав вертикальне занурення на 52,1 м на одному подиху. Занурення зайняло у нього 1 хвилину 54 секунди, що було трохи повільніше, ніж очікувалося. Температура води була +1...4 °C.

Венцл пірнув у дірку в льоду, підняв позначку з глибини 50 метрів, щоб довести свій рекорд, а потім піднявся на поверхню. Він сплюнув трохи крові, на мить присів, а потім відкоркував пляшку шампанського. Візит до лікарні підтвердив, що нічого серйозного з ним не трапилося.

«Йому начебто сподобалося, але він визнає, що нервував трохи більше, ніж зазвичай, і у нього були проблеми з диханням. Для нього немає нічого складного в тому, щоб перебувати в холодній воді. Нестача кисню для нього — це щось нормальне. Але цього разу було зовсім інакше, тому що працювати з тиском у вухах у холодній воді справді складно», — сказав промоутер дайвера агентству Reuters.