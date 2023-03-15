У німецькому місті Кельн жінкам дозволили купатися в басейнах топлес

У німецькому місті Кельн жінкам дозволили плавати без верхньої частини купальника у громадських басейнах.

Про це повідомляє Kölner Stadt-Anzeiger.

Від 1 квітня у 13 муніципальних басейнах Кельну всі відвідувачі, незалежно від статі, зможуть плавати топлес.

«Це відповідь на розвиток суспільства, який відбувається останнім часом», — зазначили в компанії, яка управляє муніципальними басейнами.