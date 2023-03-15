У німецькому місті Кельн жінкам дозволили купатися в басейнах топлес

У німецькому місті Кельн жінкам дозволили плавати без верхньої частини купальника у громадських басейнах.
Про це повідомляє Kölner Stadt-Anzeiger.
Від 1 квітня у 13 муніципальних басейнах Кельну всі відвідувачі, незалежно від статі, зможуть плавати топлес.
«Це відповідь на розвиток суспільства, який відбувається останнім часом», — зазначили в компанії, яка управляє муніципальними басейнами.
- У Берліні жінка поскаржилася до офісу омбудсмена Державного управління з питань рівного ставлення, бо їй не дозволяли плавати топлес у басейні. Співробітники басейну попросили її прикрити груди, а коли вона цього не зробила, вигнали її з басейну. Після цього в столиці Німеччини жінкам офіційно дозволили купання топлес у громадських басейнах.