Гурт Metallica купив завод з виробництва вінілових платівок

Американський метал-гурт Metallica придбав у штаті Вірджинія завод з виробництва вінілових платівок Furnace Record Pressing.

Про це пише Billboard.

«Ми дуже раді вивести наше партнерство з Furnace та його засновниками на новий рівень», — сказав у своїй заяві барабанщик Metallica Ларс Ульріх.

Вокаліст та ритм-гітарист колективу Джеймс Гетфілд заявив, що ця угода була «чудовою для Metallica і, що важливіше, для наших шанувальників». Також, за його словами, покупка гарантує, що покупці вінілу в майбутньому матимуть постійний доступ до високоякісних записів.