Матір Леонардо да Вінчі, можливо, має кавказьке коріння

Матір італійського художника Леонардо да Вінчі могла бути рабинею з Кавказу. Про це на пресконференції у Флоренції заявив Карло Вечче — дослідник життя та творчості Леонардо да Вінчі, пише NBC News.

Матір художника звали Катериною, а Леонардо народився 1452 року як незаконнонароджений від її відносин з молодим флорентійським нотаріусом на імʼя Пʼєро да Вінчі.

Одні вчені припускали, що мати Леонардо була селянкою, інші — що сиротою, а треті — що рабинею з Близького Сходу чи Північної Африки. Тепер Карло Вечче каже, що докази свідчать, що вона була черкеською рабинею.