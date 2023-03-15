У Нідерландах чоловіка засудили за те, що він зняв презерватив без згоди партнерки

Окружний суд Дордрехту в Нідерландах визнав чоловіка винним у тому, що він зняв презерватив без згоди партнерки.
Про це пише Associated Press.
Проте за звинуваченням у зґвалтуванні його виправдали, оскільки суд ухвалив, що секс відбувався за взаємною згодою.
«Своїми діями підозрюваний змусив потерпілу допустити з ним незахищений статевий звʼязок. Цим він обмежив її особисту свободу та зловживав довірою, яку вона до нього проявила», — ідеться в заяві суду.
28-річний мешканець Роттердаму отримав три місяці умовно (йому не доведеться відбувати покарання, якщо він не вчинить інший злочин) і зобовʼязання виплатити своїй жертві тисячу євро компенсації.
- У 2018 році в Берліні суд визнав чоловіка винним у сексуальному насильстві та засудив його до восьми місяців умовно за таємне зняття презерватива під час сексу, а також зобовʼязав його виплатити постраждалому €3 100. Після апеляції умовне покарання скоротили до шести місяців.
- У 2021 році Каліфорнія стала першим штатом США, який заборонив до завершення статевого акту знімати презерватив без згоди партнера.