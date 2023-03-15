У Японії вперше за 70 років депутата вигнали з парламенту за прогули

У Японії колишнього YouТube-блогера, який став депутатом, уперше за 70 років вигнали з парламенту за прогули. Він не відвідав жодної сесії з моменту обрання.

Про це пише Kyodo News.

Минулого тижня Йосікадзу Хігасітані, відомому під псевдонімом GaaSyy, дали можливість вибачитися на пленарному засіданні Палати радників, але він не зробив цього особисто. Натомість колишній блогер надіслав до парламенту відеовибачення.

Із 1947 року, коли в Японії набула чинності діюча Конституція, було лише два випадки виключення з парламенту. GaaSyy став першим депутатом з 1951 року, який отримав догану та втратив мандат.

Із 236 членів верхньої палати парламенту, які були присутні на пленарному засіданні, 235 виступили за виключення Йосікадзу Хігасітані, лише один його однопартієць був проти. Сам GaaSyy не був присутній на голосуванні, він перебував за кордоном.