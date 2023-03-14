Виснажена боями українська армія може бути не готовою до масштабного контрнаступу. Провідні світові медіа про війну 14 березня

Матеріал про виснаження української армії на тлі підготовки до контрнаступу опублікувало видання The Washington Post. У розлогій статті газета цитує українського командира батальйону 46 повітряно-десантної бригади ЗСУ, відомого за позивним «Купол». За час від початку повномасштабного вторгнення пів тисячі підпорядкованих йому бійців довелося замінити: близько сотні вбиті, решта поранені. «Купол» скаржиться, що новоприбулі зовсім не того рівня, що досвідчені бійці. Хтось відмовлявся стріляти, бо боїться звуків пострілів, хтось не визирає з окопів, адже обстріли росіян здаються занадто небезпечними. «Купол» згадує події в районі Соледару, коли сусідні з його підрозділи, зібрані з новачків, просто залишали позиції. Він погодився сфотографуватися для WP, розуміючи, що така відвертість і розповіді про проблеми можуть мати для нього негативні наслідки. Однак у нього є причина розповісти про проблеми на фронті ― аби спонукати США не зволікати з наданням зброї та навчанням українських військових. Тому що інакше довгоочікуваний весняний контрнаступ може не дати відчутних результатів.

Слова «Купола» підтверджує один неназваний український високопосадовець ― утім, його коментар теж адресований союзникам України та стосується браку важкої зброї. «Тією кількістю танків, яку нам дають, ми просто не зможемо здійснити широкомасштабний наступ ― немає чим», ― каже він, додаючи, що й погоджена зброя може прийти запізно.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав виданню, що зараз відбувається природний процес ротації, оскільки у війні не обійтися без оновлення складу війська. Нові люди при цьому навчаються ― і в контрнаступі мають брати участь зовсім не ті підрозділи, які зараз нищать росіян у районі Бахмуту. Також, пише видання, росіяни стикаються з точно не меншими проблемами. Армія рф зазнає втрат на рівні Першої світової війни, її найбоєздатніші підрозділи вже знищено, а тепер поступово винищується й приватна армія «ПВК Вагнера».

Американські джерела видання підтверджують проблеми й в українців, і в росіян. Імовірно, з поточними силами ЗСУ зможуть здійснити не контрнаступ на широкій ділянці фронту, а точкові просування на ділянках, де позиції росіян найслабші. Певно, тому під час недавніх слухань в американському Конгресі на запитання, скільки ще американської допомоги може потребувати Україна, заступник міністра оборони США Колін Каль відповів: «Ми не знаємо траєкторію конфлікту. Він може закінчитись і за пів року, і за два роки, і за три роки». Тож зараз американська сторона сконцентрована на тому, щоб надати Україні зброю якнайшвидше, оскільки зволікання посилить позиції росіян.

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