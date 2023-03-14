Польські ЗМІ: На мирних перемовинах у Білорусі українську делегацію охороняли спецпризначенці з Польщі

Солдати польських сил спецпризначення охороняли російського олігарха Романа Абрамовича, який у перші тижні війни був посередником на перемовинах України та росії. Також польські спецпризначенці охороняли українську делегацію під час мирних перемовин з росією в Білорусі.

Про це з посиланням на власні джерела пише Dziennik Gazeta Prawna.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим літала до білоруського Бресту з польського міста Біла Підляська на гелікоптері Black Hawk, який належить військовій частині GROM польських Сил спецпризначення. Охорону української делегації забезпечували спецпризначенці з міста Люблінець, які дуже давно тісно співпрацюють з Україною. Зокрема, вони з 2014 року разом зі США та Великою Британією займалися розбудовою українських Сил спецпризначення як окремого роду військ. Також вони тренували українських морських піхотинців.

Керували маршрутом української делегації безпосередньо тодішній очільник канцелярії премʼєра Польщі Міхал Дворчик і заступник міністра закордонних справ Марчин Пшидач.

Джерела розповіли, що гарантій того, що українська делегація повернеться з Білорусі, не було. Тому саме польські спецпризначенці були гарантом того, що члени делегації повернуться цілими та неушкодженими. Вони також прораховували всі ризики цієї операції, зокрема як реагувати на загрозу для солдатів країни-члена НАТО.

Офіційно в Польщі не підтверджують цю інформацію, але неофіційно деякі джерела розповіли, що так поляки змогли отримати інформацію про події на війну з перших рук. Зокрема, існувала вірогідність, що росіяни усвідомлять спротив України та реально почнуть домовлятися. Але на перших же перемовинах стало зрозуміло, що це ілюзія, оскільки росія прямо вимагала капітуляції України.

Щодо перемовин у Туреччині, до Анкари українська делегація літала з аеропорту Жешува. Цей маршрут курирував тодішній очільник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Сам Кумох знає турецьку і раніше був послом Польщі в цій країні. Він літав до Туреччини разом з Абрамовичем та українською делегацією, де паралельно проводив перемовини зі своїм турецьким колегою Ібрагімом Каліном.