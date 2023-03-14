Тайвань представив нові бойові безпілотники на випадок протистояння китайській армії

Тайвань представив нові моделі своїх військових безпілотників, заявивши, що вони є ключовими для його здатності до «асиметричної війни» на випадок протистояння китайській армії.

Про це повідомляє Reuters.

Національний інститут науки і технологій Чун-Шану (NCSIST) продемонстрував безпілотник спостереження Albatross II та бойові безпілотники, які працюють із супутниками глобальної системи позиціювання.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Керівник NCSIST Арт Чанг сказав, що війна в Україні привернула увагу до безпілотників, тому його установа обʼєдналася з тайванськими компаніями для створення «національної команди», щоб розробити військові безпілотники.

Збройні сили Тайваню оголосили про співпрацю з компаніями, які планують виготовити три тисячі безпілотників наступного року.

Міністерство оборони острова заявило, що Китай швидко нарощує свій бойовий потенціал за допомогою безпілотників.

У відповідь на це Тайвань зосередиться на розробці своїх бойових і розвідувальних безпілотників, а також систем боротьби з дронами, повідомили в міністерстві.