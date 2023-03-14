На півночі Англії знайшли тисячолітні останки давніх римлян

На півночі Англії археологи знайшли останки 62 давніх римлян. На раніше не відомій ділянці були поховані чоловіки, жінки та 23 дитини.
Про це пише CNN.
Серед поховань був скелет жінки у свинцевій труні. Науковці вважають, що її вік — понад тисячу років. Імовірно, ця жінка була аристократкою — у таких трунах зазвичай ховали високопоставлених римлян. Також поруч знайшли коштовності.
Тепер дослідники протягом року чи двох детально вивчатимуть рідкісну труну та її вміст, а потім виставлять у музеї міста Лідс.
Археологи сподіваються, що ці знахідки допоможуть краще зрозуміти майже не задокументований період між падінням Римської імперії приблизно у 400 році та заснуванням на цій території англосаксонських королівств.