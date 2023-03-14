Китай вперше за три роки відновив оформлення всіх типів віз

Китай з 15 березня вперше за три роки після початку пандемії коронавірусу знову видаватиме іноземним туристам візи всіх типів, повідомляє Reuters.

Таке пожвавлення туристичного сектора має допомогти китайській економіці повернути 17 трильйонів доларів, минулого року вона мала чи не найповільніші темпи зростання майже за пів століття.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що в тих районах країни, для відвідування яких до пандемії не потрібні були візи, повернуть безвізовий вʼїзд. Йдеться, зокрема, про туристичний острів Хайнань і круїзні судна, що проходять через порт Шанхая.

Також для іноземців з Гонконгу та Макао відновлять безвізовий вʼїзд до південного виробничого центру Гуандун.

Туристи, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року і термін дії яких ще не скінчився, також зможуть вʼїхати до Китаю.