Білий дім просить у Конгресу майже $900 млрд на оборону. Це рекордні видатки з часів Другої світової війни

Білий дім відправив до Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2024 рік, в якому сума видатків сягає $886 мільярдів. Це найбільша сума з часів Другої світової війни.

Про це пише Reuters.

Проєкт передбачає виділення $842 мільярдів на потреби Пентагону і $44 мільярдів на програми, повʼязані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствах. Загальна сума видатків на оборону на 2024 рік на $28 мільярдів перевершить бюджет 2023 року.

Проєкт оборонного бюджету США вперше передбачає закупівлю ракет та інших боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для літаків і кораблів. На думку журналістів, це може бути пов’язане з підготовкою до потенційного конфлікту з Китаєм.

Також бюджет прискорює темпи закупівлі Пентагоном винищувачів п’ятого покоління F-35, які будуть основою повітряної могутності США в найближчому майбутньому, передбачає модернізацію ядерної «тріади» США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу.

Допомога Україні з боку Пентагону в проєкті бюджету на 2024 рік становитиме $300 мільйонів. У разі необхідності додаткового фінансування може бути підготовлений ще один додатковий запит.