Playboy перезапускає свій культовий журнал як цифрове видання. Бренд продовжує суперничати з платформою OnlyFans.

Про це пише New York Post.

У 2020 році журнал Playboy перестав друкуватися через фінансові проблеми. Оновлена його версія дебютує наприкінці 2023 року. Інтернет-видання стане входом на «платформу для авторів» Playboy, яку бренд продає як «поліпшену», «безпечну» та «ексклюзивну» альтернативу OnlyFans.

Тепер замість «зайчиків» у Playboy будуть «творці» Playboy, які публікуватимуть контент для дорослих на своїх сторінках та фігуруватимуть на онлайн-обкладинках журналу.

The Post отримала першу в історії цифрову обкладинку Playboy, на якій зображена модель Аманда Черні, яка заробила понад $1 мільйон як автор Playboy, використовуючи бета-версію платформи Centerfold.