Непал заборонив самостійні гірські походи по всій території країни

Уряд Непалу заборонив самостійні сходження на гори по всій території країни, пише CNN.

Відтепер мандрівники, які планують подорожувати віддаленими туристичними маршрутами, повинні найняти гіда з державною ліцензією або приєднатися до групи.

Незважаючи на те, що індустрія походів приносить країні значні прибутки, пошуково-рятувальні операції для самотніх туристів, що заблукали, також коштують дорого. За словами директора Ради з туризму Непалу, у горах інфраструктури для цього недостатньо.

Ще одна проблема — неліцензовані гіди й туристичні компанії. Вони не отримують державної реєстрації, не платять податків і, на думку директора Ради туризму, забирають робочі місця в непальців.

Уряд Непалу не має можливості окремо перевіряти кожного туриста, тому ухвалив рішення ввести загальну заборону.