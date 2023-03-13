Через війну в Україні США збільшили експорт зброї до 40%, а росія скоротила до 16%. Київ здобув лідерство серед імпортерів

Україна торік посіла третє місце серед імпортерів зброї у світі, її випереджають лише Катар та Індія. Про це йдеться у звіті, опублікованому дослідницьким інститутом SIPRI у Стокгольмі.

На Україну припадає 2% світового імпорту озброєнь за пʼятирічний період.

Згідно зі звітом з 29 держав, які постачали Україні у 2022 році озброєння, основними постачальниками були США, на частку яких припало 35% загального українського імпорту озброєнь протягом року, Польща (17%), Німеччина (11%), Велика Британія (10%) та Чехія (4,4%).

У багатьох випадках постачання зброї однією державою фінансувалося іншими державами або Європейським Союзом через Європейський фонд миру. Зокрема, до кінця 2022 року ЄС виділив € 3,1 мільярда на військову техніку для України.

За оцінкою експертів, частка США у світовому експорті озброєнь збільшилася з 33% до 40%, частка Франції — з 7,1% до 11%, тоді як частка росії скоротилася з 22% до 16%.

Росія скоротила експорт у 8 із 10 своїх основних країн-покупців. За останні пʼять років Індії було продано на 37% менше озброєнь, експорт у сім інших країн скоротився в середньому на 59%. При цьому рф збільшила експорт зброї до Китаю (на 39%) і Єгипту (на 44%).

«Попри те, що постачання зброї в глобальному масштабі скоротилося, постачання до Європи різко зросло через напруженість у відносинах між росією та більшістю європейських держав», — сказав старший науковий співробітник програми SIPRI з передання зброї Пітер Д. Веземан.