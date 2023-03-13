Північна Корея випробувала дві крилаті ракети з підводного човна

Північна Корея провела випробування двох крилатих ракет, випустивши їх з підводного човна. Це сталося в той момент, коли Сполучені Штати й Південна Корея починають найбільші спільні військові навчання за останні пʼять років. Пхеньян каже, що розглядає такі навчання як репетицію вторгнення.
Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що підводний човен брав участь у підводних навчаннях, щоб продемонструвати «незмінну позицію» Північної Кореї протистояти ситуації, в якій «американські імперіалісти та південнокорейські маріонеткові сили стають все більш неприхованими у своїх — військові маневри КНДР».
Військові Південної Кореї спочатку заявили, що виявили запуск лише однієї ракети з підводного човна біля портового міста Сінпо на східному узбережжі Північної Кореї.
- Сьогодні, 13 березня, США та Південна Корея розпочнуть 11-денні спільні військові навчання — найбільші такі навчання за останні п’ять років, частково через скорочення масштабів операцій на тлі пандемії COVID. Союзники заявили, що навчання, відомі як Freedom Shield 23, будуть зосереджені на «мінливому середовищі безпеки», яке вони пояснюють серією випробувань зброї Північною Кореєю на початку 2023 року та наприкінці 2022 року.
- Тим часом Північна Корея часто називає такі навчання репетицією вторгнення та намагається зробити так, щоб їхні запуски виглядали відповіддю на дії США та Південної Кореї.