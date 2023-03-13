Північна Корея випробувала дві крилаті ракети з підводного човна

Північна Корея провела випробування двох крилатих ракет, випустивши їх з підводного човна. Це сталося в той момент, коли Сполучені Штати й Південна Корея починають найбільші спільні військові навчання за останні пʼять років. Пхеньян каже, що розглядає такі навчання як репетицію вторгнення.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що підводний човен брав участь у підводних навчаннях, щоб продемонструвати «незмінну позицію» Північної Кореї протистояти ситуації, в якій «американські імперіалісти та південнокорейські маріонеткові сили стають все більш неприхованими у своїх — військові маневри КНДР».

Військові Південної Кореї спочатку заявили, що виявили запуск лише однієї ракети з підводного човна біля портового міста Сінпо на східному узбережжі Північної Кореї.