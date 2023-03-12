МВС готує базу воєнних злочинців, яку передадуть іноземним партнерам

Міністерство внутрішніх справ готує базу воєнних злочинців, яку передадуть іноземним партнерам для подальшого притягнення винних до відповідальності та уникнення їх переховування за кордоном.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

На сьогодні у базі 218 тисяч осіб, з яких 172 тисяч росіян — це представники органів влади, військових, правоохоронних та незаконних воєнізованих формувань. Інші у базі — це колаборанти, зрадники України та колишні громадяни, які перейшли на бік ворога та сприяють окупації.

Міністр наголосив, що база допоможе і дружнім країнам, оскільки вони зможуть убезпечити себе від потенційно небезпечних злочинців.