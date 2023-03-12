Лукашенко прибув з візитом в Іран. Він зустрінеться із усім вищим керівництвом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув в Іран, де він зустрінеться з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Про це повідомляє держагенція БелТА.

Заявлено, що головною темою переговорів у Тегерані стане розвиток усього спектру двосторонніх відносин із акцентом на торговельно-економічне співробітництво — промисловість, сільське господарство, транспорт та логістика. Зустріч президентів пройде у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій.

Очікувано, сторони обговорюватимуть війну росії проти України. Лукашенко може посприяти росії наданні озброєння.