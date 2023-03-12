Parimatch призупиняє діяльність в Україні через санкції РНБО

Компанія Parimatch оголосила про призупинення діяльності в Україні через санкції Ради національної безпеки і оборони від 10 березня 2023 року, які указом № 145/2023 ввів у дію президент.

«Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано», — сказано у заяві.

Компанія обіцяє повернути гроші клієнтам з балансів і стверджує, що вже працює над цим. Вона призупиняє всі партнерські контракти і шукає механізм погашення фінансових заборгованостей. Команду Parimatch звільняють.

Напередодні генеральний директор холдингу Parimatch Максим Ляшко казав, що на рахунках компанії «зависло» 250 мільйонів гривень клієнтів.