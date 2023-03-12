Міністр оборони Естонії: В Україні на боці росії воюють близько 10 естонців

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що в Україні на боці росії воюють близько 10 громадян його країни. Приблизно стільки ж естонців воюють на боці України.
Як повідомляє видання EER, раніше в Міноборони зазначали, що не мали даних про точну кількість естонців, які поїхали в Україну на війну. Орієнтовні цифри Певкур озвучив вперше.
За словами міністра, після прибуття додому на естонців, які допомагали росії, чекатиме кримінальне покарання, оскільки «участь у війні на боці агресора в Естонії карається».
- Видання нагадує, що раніше стало відомо про загибель в боях за Бахмут естонського добровольця Іво Юрака. Він був у лавах Інтернаціонального легіону ЗСУ.
- 10 березня поліція безпеки Естонії затримала проросійського естонського політика Айво Петерсона, який їздив на окупований Донбас. 12 березня його заарештували разом із ще двома проросійськими політиками.