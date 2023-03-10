Католицька церква в Німеччині дозволила благословляти одностатеві пари

З 2026 року Німецька католицька церква матиме право благословляти одностатеві пари. Відповідне рішення ухвалило Синодальне зібрання з реформування католицької церкви у Франкфурті.
Із 202 членів Синодального зібрання 176 проголосували за, 14 — проти, решта 12 — утрималися. Ухвала передбачає, що благословення стане можливим і для повторного цивільного шлюбу, і для розлучених.
Рішення ініціював прогресивний католицький рух «Синодальний шлях», який з 2019 року прагне запровадити більш ліберальний підхід до католицизму в Німеччині — зокрема покласти край целібату для священників і дозволити висвячувати жінок в диякони.
- Церква в Німеччині розпочала реформаторський рух на тлі рекордної кількості німців, які полишають релігію, і скандалів із сексуальним насильством. У 2021 році кількість прихожан-католиків у Німеччині вперше стала нижчою за 50%. «Синодальний шлях» не має підтримки у Ватикані. Минулого року там заявили, що німецькі реформатори не мають повноважень давати єпископам вказівок із моральних чи доктринальних питань.