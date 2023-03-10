Президент Туреччини Ердоган підписав указ про проведення у травні загальних виборів. Опозиція має шанси на перемогу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про призначення в країні одночасно президентських та парламентських виборів. Вони відбудуться 14 травня.

Про це пише Anadolu.

За його словами, як тільки указ опублікують в офіційному журналі, то Верховна виборча комісія розпочне підготовку до проведення виборів. Сама передвиборча кампанія триватиме два місяці.

«Наша нація піде на вибори, щоб обрати свого президента та парламентарів 14 травня», — сказав Ердоган.

Вибори планували провести у червні, але Ердоган вирішив перенести їх на місяць раніше. Він пояснив, що на червень припадає пора університетських екзаменів, канікул, відпусток, а також традиційних релігійних поїздок до священних місць.

Сам Ердоган наразі зіштовхнувся з критикою через руйнівні землетруси, які забрали життя понад 47 тисяч людей. Його критикують за те, що влада не підготувалася до таких інцидентів, а також у корупції, тому що багато будівель збудували без дотримання норм, які б уберегли їх від розвалу під час землетрусу. До цього Ердогана також критикували за проблеми в економіці та обвалу турецької валюти.

Раніше соцопитування показували, що Ердоган може перемогти у першому турі виборів, але не набрати понад 50%. У другому ж турі він поступався усім опозиційним кандидатам. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Кілічдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати.

Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку. Вибори, які заплановані на 14 травня, стануть одними з найважчих для Ердогана та його партії, які перебувають при владі з 2003 року.