У прокат виходить фільм «Люксембург, Люксембург» із «Курган & Агрегат» у головних ролях

В український прокат з 13 квітня виходить нова стрічка режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Головні ролі у фільмі грають учасники гурту «Курган & Агрегат» Аміл і Раміл Насірови.

Стрічка озповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.

Трейлер фільму