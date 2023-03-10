Наприкінці березня Apple запустить окремий застосунок із класичною музикою

Компанія Apple оголосила, що 28 березня запустить окремий застосунок для класичної музики — Apple Music Classical.

Про це пише The Verge.

У 2021 році Apple придбала музичний сервіс Primephonic і планувала випустити власний застосунок із класичною музикою до кінця минулого року. Тепер він нарешті буде доступний окремо в App Store. Доступ до програми входить у стандартну підписку на Apple Music. Проте, офлайн-завантажень поки не передбачають.

«Apple Music Classical дозволяє швидко та легко знайти будь-який запис у найбільшому каталозі класичної музики за допомогою повністю оптимізованого пошуку. Слухачі можуть насолоджуватися найвищою доступною якістю звуку та відчути багато класичних улюблених музичних творів абсолютно по-новому завдяки просторовому аудіо», — йдеться у пресрелізі Apple.

Також у застосунку можна буде дізнатися біографії композиторів та ознайомитися з детальними посібниками для багатьох ключових класичних творів.